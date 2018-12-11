В Таиланде вновь разрешена политическая деятельность

Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий, сообщает во вторник газета "Бангкок пост".
По данным издания, такой указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча в преддверие намеченных на февраль всеобщих выборов. Избирательная комиссия Таиланда во вторник объявила, что голосование состоится 24 февраля 2019 года.
При этом решение об отмене запрета не будет распространяться на тех лиц, которые ранее были признаны виновными в его нарушении.
П.Чан-Оча объявил о том, что люди обладают свободой решать, какие именно партии заслуживают поддержки и доверия, а сами партии должны иметь возможность конкурировать за голоса граждан.
Запрет на деятельность политических партий действовал в Таиланде с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот.
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»