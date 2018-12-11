Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9326 RUR   0.0255 GBR   2.1384 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 13 Дек 11° 14 Дек 10°

Дальнее зарубежье 11.12.2018 14:01

В Таиланде вновь разрешена политическая деятельность

Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий, сообщает во вторник газета "Бангкок пост".

По данным издания, такой указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча в преддверие намеченных на февраль всеобщих выборов. Избирательная комиссия Таиланда во вторник объявила, что голосование состоится 24 февраля 2019 года.

При этом решение об отмене запрета не будет распространяться на тех лиц, которые ранее были признаны виновными в его нарушении.

П.Чан-Оча объявил о том, что люди обладают свободой решать, какие именно партии заслуживают поддержки и доверия, а сами партии должны иметь возможность конкурировать за голоса граждан.

Запрет на деятельность политических партий действовал в Таиланде с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАИЛАНД, ПОЛИТИКА, ЗАПРЕТ, ОТМЕНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]