Заместитель "министра финансов" радикального движения "Талибан" Абдул Джалил Хаккани задержан на границе с Пакистаном при попытке покинуть Афганистан по поддельным документам.

Как сообщило во вторник Министерство внутренних дел Афганистана, А.Дж.Хаккани, который включен в "черный список" ООН и Международной полицейской организации, пытался пересечь границу на КПП Спин Болдак в провинции Кандагар, предъявив паспорт на имя Вали Мохаммада, сына Гюля Мухаммеда.

После проверки с помощью системы биометрической идентификации личности полиция определила, что задержанный является А.Дж.Хаккани - заместителем "министра финансов" в "правительстве" талибов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.