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Дальнее зарубежье 11.12.2018 12:29

Замглавы "Минфина" талибов поймали на границе с Пакистаном

Заместитель "министра финансов" радикального движения "Талибан" Абдул Джалил Хаккани задержан на границе с Пакистаном при попытке покинуть Афганистан по поддельным документам.

Как сообщило во вторник Министерство внутренних дел Афганистана, А.Дж.Хаккани, который включен в "черный список" ООН и Международной полицейской организации, пытался пересечь границу на КПП Спин Болдак в провинции Кандагар, предъявив паспорт на имя Вали Мохаммада, сына Гюля Мухаммеда.

После проверки с помощью системы биометрической идентификации личности полиция определила, что задержанный является А.Дж.Хаккани - заместителем "министра финансов" в "правительстве" талибов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ТАЛИБ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]