Заместитель "министра финансов" радикального движения "Талибан" Абдул Джалил Хаккани задержан на границе с Пакистаном при попытке покинуть Афганистан по поддельным документам.
Как сообщило во вторник Министерство внутренних дел Афганистана, А.Дж.Хаккани, который включен в "черный список" ООН и Международной полицейской организации, пытался пересечь границу на КПП Спин Болдак в провинции Кандагар, предъявив паспорт на имя Вали Мохаммада, сына Гюля Мухаммеда.
После проверки с помощью системы биометрической идентификации личности полиция определила, что задержанный является А.Дж.Хаккани - заместителем "министра финансов" в "правительстве" талибов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»