В Новой Зеландии власти легализовали марихуану для медицинских целей

Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, сообщило во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Это (принятие закона - ИФ) имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - приводит АП заявление министра здравоохранения Дэвида Кларка.
Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.
Ранее правительство Новой Зеландии обещало провести референдум в течение следующих двух лет.
Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.
Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»