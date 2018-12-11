В Кремле нет официальных данных о действиях Бутиной в рамках расследования в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в СМИ о том, что россиянка Мария Бутина, содержащаяся в тюрьме США, готова частично признать свою вину, поскольку официальными данными Кремль по этому поводу не располагает.

"Я не мог бы это прокомментировать, потому что эта информация, которую мы также получили через СМИ. Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной на этот счет у нас нет", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию, распространенную в зарубежных СМИ о том, что М.Бутина согласилась признать вину по части из предъявленных обвинений.