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СНГ 11.12.2018 15:35

В Кремле нет официальных данных о действиях Бутиной в рамках расследования в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в СМИ о том, что россиянка Мария Бутина, содержащаяся в тюрьме США, готова частично признать свою вину, поскольку официальными данными Кремль по этому поводу не располагает.

"Я не мог бы это прокомментировать, потому что эта информация, которую мы также получили через СМИ. Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной на этот счет у нас нет", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию, распространенную в зарубежных СМИ о том, что М.Бутина согласилась признать вину по части из предъявленных обвинений.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БУТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]