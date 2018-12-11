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Бизнес и законодательство 11.12.2018 13:18

Международные сертификаты в Азербайджане имеют около 300 проектных менеджеров – глава AzPMA

Около 300 проектных менеджеров в Азербайджане имеют международные сертификаты, заявил президент Азербайджанской ассоциации управления проектами (AzPMA) Игбал Бабаев.

«Международные сертификаты в мире сегодня имеют 220 тыс. проектных менеджеров. В Азербайджане таких специалистов 290», - сказал И.Бабаев во вторник на I Национальном форуме проектного менеджмента.

По его словам, международные сертификаты в сфере проектного менеджмента признается в 70 странах мира. «Лишь 22 страны из указанных 70-ти имеют право на выдачу международных сертификатов по проектному менеджменту, в том числе и Азербайджан. Несмотря на существование региональной ассоциации, в нашу страну по вопросам сертификации обращаются из соседних Турции, Ирана, Грузии», - отметил президент AzPMA.

И.Бабаев подчеркнул, что мировой опыт показывает, что наиболее успешными являются небольшие проекты. «76% реализуемых небольших проектов являются успешными, и лишь 4% - не оправдывают себя. Для сравнения, только каждый десятый глобальный проект является успешным», - сказал он.

По его словам, согласно прогнозам, в ближайшие годы наибольший рост в сфере проектного менеджмента ожидается в Индии и Китае.

Р.Бабаев

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Тэги: МЕНЕДЖМЕНТ, СЕРТИФИКАЦИЯ, AZPMA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]