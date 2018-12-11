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СНГ 11.12.2018 15:43

Израильская военная делегация отбыла в Москву для переговоров с российскими коллегами

Высокопоставленная делегация Армии обороны Израиля во вторник отбыла в Москву с однодневным визитом для проведения переговоров с представителями министерства обороны России, сообщили местные СМИ.

Делегацию возглавляет начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

По сообщению Армии обороны Израиля, ее представители собираются обсудить с российскими военными операцию по уничтожению построенных ливанской шиитской группировкой "Хезболла" туннелей под границей между Ливаном и Израилем, а также другие вопросы.

"Во время визита члены делегации встретятся со своими российскими коллегами, чтобы проинформировать их об операции "Северный щит" и других оперативных вопросах", - сообщило военное ведомство.

Эта поездка станет первой встречей между израильскими и российскими военными с 20 сентября, когда израильская делегация приехала в Москву в попытке ослабить напряженность, вызванную инцидентом, в ходе которого сирийские средства ПВО сбили российский самолет, пытаясь отразить израильский авиаудар по целям в Сирии, отмечают местные СМИ.

Как сообщалось, 4 декабря израильская армия начала операцию "Северный щит", целью которой является поиск и уничтожение тоннелей, прорытых движением "Хезболла" для переброски боевиков на территорию Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]