Израильская военная делегация отбыла в Москву для переговоров с российскими коллегами

Высокопоставленная делегация Армии обороны Израиля во вторник отбыла в Москву с однодневным визитом для проведения переговоров с представителями министерства обороны России, сообщили местные СМИ.
Делегацию возглавляет начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Аарон Халива.
По сообщению Армии обороны Израиля, ее представители собираются обсудить с российскими военными операцию по уничтожению построенных ливанской шиитской группировкой "Хезболла" туннелей под границей между Ливаном и Израилем, а также другие вопросы.
"Во время визита члены делегации встретятся со своими российскими коллегами, чтобы проинформировать их об операции "Северный щит" и других оперативных вопросах", - сообщило военное ведомство.
Эта поездка станет первой встречей между израильскими и российскими военными с 20 сентября, когда израильская делегация приехала в Москву в попытке ослабить напряженность, вызванную инцидентом, в ходе которого сирийские средства ПВО сбили российский самолет, пытаясь отразить израильский авиаудар по целям в Сирии, отмечают местные СМИ.
Как сообщалось, 4 декабря израильская армия начала операцию "Северный щит", целью которой является поиск и уничтожение тоннелей, прорытых движением "Хезболла" для переброски боевиков на территорию Израиля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»