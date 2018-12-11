Мэй летит в Берлин обсуждать Brexit с Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник отправится в Берлин на переговоры с канцлером Ангелой Меркель, говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

По его словам, переговоры состоятся "по желанию британской стороны", примерно в 13.00 (15.00 мск).

В понедельник британский премьер Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.

Перенос голосования повышает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.