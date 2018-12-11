Страх перед обвалом цен вынудил ОПЕК+ объединиться и позволил выиграть время

Всю прошлую неделю мировой рынок нефти провел на грани нервного срыва, наблюдая, как крепкий еще недавно союз стран ОПЕК+ чуть было не распался на фоне неблагоприятной геополитической обстановки. Только страх перед волатильностью цен и хрупкая вера в собственные возможности по их стабилизации смогли удержать сделку ОПЕК+ от развала.

Прошедшие в среду-пятницу заседания мониторингового комитета ОПЕК+, затем министров стран ОПЕК, а после и министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычи. Все понимали, что ситуация крайне нестабильная и политически "неблагонадежная", и что совместное сокращение добычи нефти будет наиболее оптимальным вариантом стабилизации рынка, но и снижать производство на фоне цены в $60 за баррель в реальности никому не хотелось. Несколько раз казалось, что министры после тяжелых многочасовых переговоров разойдутся, так и не выработав единого решения. "Таких трудных переговоров у нас еще не было", - пожаловался министр Ирана Бижан Намдар Зангане, случайно получивший диктофоном по голове во время стычки своего охранника с журналистами.

Министр энергетики Саудовской Аравии на итоговой пресс-конференции в пятницу вечером объяснил, что новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с, выгодно всем, и в первую очередь, потребителям. Страны ОПЕК взяли на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 2,5%, не-ОПЕК – на 2%. За точку отсчета сокращения взят показатель добычи в октябре 2018 года.

Несмотря на весь ажиотаж вокруг новой сделки ОПЕК+, роста цен она не спровоцировала, но и обвала цен не наблюдается, что уже хорошо, на фоне удешевления в октябре-ноябре нефти с $80 до $59 за баррель. Баррель Brent на данный момент торгуется на уровне $60 с минимальным колебанием в ту или иную сторону. Однако, возможно именно новая договоренность позволит сохранить цены в коридоре $60-70, избежав тем самым возвращения к ценам 2014 года. Тем более, что Россия и Саудовская Аравия не скрывали, что данный ценовой коридор является для них очень комфортным.

Новое соглашение нефтепроизводителей продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле следующего года. В рамках этого соглашения Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю октября 2018 года - до 763 тыс. баррелей. Будут ли проблемы с выполнением обязательств? Ответ очевиден: Нет.

Если обратить внимание на цифры Минэнерго, то можно увидеть то ни в 2017-ом, ни на протяжении 2018 года суточная добыча в стране не превышала 815 тыс. баррелей. Это при том, что в рамках сделки по «заморозке» нефтедобычи в 2016г Азербайджан согласился на снижение добычи на 35 тыс. б/с, поддерживая ее на уровне 834 тыс. б/с. В январе-ноябре 2018 года среднесуточный объем добычи нефти составил 793 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджану в реальности надо сокращать добычу не на 20 тыс. баррелей, а на 30 тыс. баррель. Но это не существенно и не должно создать дополнительных проблем.

Понятно, что в новой сделке для Азербайджана ценовой фактор важнее количественного. Если цены на нефть, благодаря сделке ОПЕК+, будут сохранены на уровне $60+ за баррель, это принесет экономике страны куда более существенные дивиденды. Тем более бюджет на 2019 год рассчитан из цены на нефть в $60 за баррель и снижение цен ниже этой планки может создать проблемы с исполнением бюджета, а этого никто в правительстве точно не хочет.

В целом, в сфере нефтедобычи последние пять лет основные усилия Азербайджана направлены на поддержание объема добычи нефти на уровне 39-40 млн тонн. Ввода в разработку новых месторождений нефти пока не планируется и даже ожидаемый рост добычи конденсата с месторождения Шах-Дениз в 2019 году не в состоянии серьезно изменить общую картину.

Безусловно, снижение добычи на 20 тыс. б/с может определенным образом отразиться на годовом объеме добычи нефти, но и это далеко не факт. Поскольку сделка действительна до конца марта 2019 года, а будет ли она продлена весной следующего года, пока сложно сказать, это сокращение Азербайджан может компенсировать во второй половине 2019 года.

Поскольку львиная доля нефтедобычи в Азербайджане приходится на Азербайджанскую международную операционную компанию (АМОК), разрабатывающую блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, скорее всего, основная нагрузка по выполнению договоренностей ОПЕК + придется именно на нее. Но сейчас для Азербайджана, как и для других нефтедобывающих стран, самым главным является не допустить обвала цен, который станет головной болью для всех нефтепроизводителей. На этом фоне достижение договоренности о продлении сделки даже на 6 месяцев, позволит странам выиграть время и в более спокойной обстановке решить как жить дальше…

Н.Аббасова