К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP

К 2030 году в мире будет 85% профессий, которых еще не существует, заявил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.
«Согласно прогнозам, ускоренное развитие современных технологий приведет к тому, что в 2030 году в мире будет 85% профессий, которых сегодня не существует», - подчеркнул Б.Асланбейли во вторник в Баку на I Национальном форуме проектного менеджмента.
По его словам, для обеспечения в будущем потребностей рынка труда сегодня необходимо совершенствовать уровень преподавания с использованием современных международных стандартов. «Раньше для успешной карьеры достаточно было получить одно высшее образование. Нашему поколению через 10-15 лет после завершения учебы в вузе требуется получать второе образование. Сегодняшним же студентам придется уже через год или два думать о приобретении дополнительных знаний», - сказал вице-президент BP.
Б.Асланбейли подчеркнул, что имеющаяся динамика ускоренного развития современных технологий требует обеспечения последовательной цепочки для получения необходимых профессиональных знаний. «Новые профессии будут, в том числе, связаны с цифровыми технологиями. Поэтому уже сегодня необходимо быть гибким в плане адаптации к новым тенденциям развития рынка и профессиональным навыкам», - отметил он.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»