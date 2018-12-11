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Оборона 11.12.2018 13:55

К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP

К 2030 году в мире будет 85% профессий, которых еще не существует, заявил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«Согласно прогнозам, ускоренное развитие современных технологий приведет к тому, что в 2030 году в мире будет 85% профессий, которых сегодня не существует», - подчеркнул Б.Асланбейли во вторник в Баку на I Национальном форуме проектного менеджмента.

По его словам, для обеспечения в будущем потребностей рынка труда сегодня необходимо совершенствовать уровень преподавания с использованием современных международных стандартов. «Раньше для успешной карьеры достаточно было получить одно высшее образование. Нашему поколению через 10-15 лет после завершения учебы в вузе требуется получать второе образование. Сегодняшним же студентам придется уже через год или два думать о приобретении дополнительных знаний», - сказал вице-президент BP.

Б.Асланбейли подчеркнул, что имеющаяся динамика ускоренного развития современных технологий требует обеспечения последовательной цепочки для получения необходимых профессиональных знаний. «Новые профессии будут, в том числе, связаны с цифровыми технологиями. Поэтому уже сегодня необходимо быть гибким в плане адаптации к новым тенденциям развития рынка и профессиональным навыкам», - отметил он.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОФЕССИИ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]