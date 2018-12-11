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СНГ 11.12.2018 16:01

Украинцы больше всего не доверяют судам, Раде и президенту - опрос

Граждане Украины больше всего доверяют волонтерам (65,5%), церкви (56,9%) и вооруженным силам (53,1%), свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, которые были представлены во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", президенту Украины совсем не доверяют 55,5% опрошенных украинцев, скорее не доверяют - 26,1% , скорее доверяют - 10,3% и полностью доверяют только 2%.

Премьер-министру Украины полностью не доверяют 52,2% респондентов, скорее не доверяют - 30,1%, скорее доверяют - 10,7%, полностью доверяют только 1,7%.

Верховной Раде Украине полностью не доверяют 59,8%, скорее не доверяют - 30,4%, скорее доверяют - 5,3%, полностью доверяют - 0,6%.

В то же время, 41,1% опрошенных скорее доверяют вооруженным силам Украины, 12% - доверяют полностью, 37,8% - не доверяют в той или иной степени.

Доверие украинцев к Национальной полиции Украины составляет 25,3%, а недоверие - 64,7%, СБУ не доверяют в той или иной степени 62,6%, а доверяют в той или иной степени 24,2% респондентов, прокуратуре Украины не доверяют 77,8%, а доверяют только 11,2% украинцев, НАБУ не доверяют в той или иной степени 72,1%, а доверяют 10,8% украинцев.

Согласно данным опроса, большинство украинцев (84,6%) не доверяют судебной системе, в то время как доверяют лишь 6%.

Кроме того, только 29,2% украинцев доверяют в той или иной степени СМИ, а не доверяют - 60,2%.

Также большинство опрошенных украинцев (65,5%) доверяют волонтерам, в то время как не доверяют 20,9%.

Доверие к церкви составляет 56,9%, а недоверие - 25,9%.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - близких к 5%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЛАСТИ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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