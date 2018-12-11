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Дальнее зарубежье 11.12.2018 16:17

С территорий США и ЕС исходит большинство кибератак - НКЦКИ

Большинство источников кибератак в мире находятся в США и странах Евросоюза, сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Перед вами статистика географического распределения источников компьютерных атак за 2016-2017 годы, которую представляют ведущие компании в области информационной безопасности. Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Евросоюз", - сказал Н.Мурашов на брифинге во вторник.

Согласно представленной НКЦКИ статистике, большинство международных экспертов сходятся во мнении, что в США находятся основные источники кибератак, в том числе DDoS и фишинговых атак. При этом на втором месте в списках многих экспертов фигурируют Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды.

"Известно, что большинство гигантов отрасли информационно-коммуникационных технологий действуют под юрисдикцией США. Эта отрасль отличается тем, что ее производители стараются быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги. Времени на обстоятельное тестирование безопасности этих продуктов и услуг у них нет", - подчеркнул Н.Мурашов.

В результате ошибки в программном и аппаратном обеспечении не выявляются и превращаются в скрытые уязвимости, отметил он.

"Некоторые из них проявляются в ходе эксплуатации этих продуктов только через много лет", - сказал Н.Мурашов.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.

Приказом директора ФСБ России, НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Задачей НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, КИБЕРАТАКИ, ИСТОЧНИКИ


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