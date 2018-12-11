Mercedes отзовет 1,6 тыс. автомобилей в Китае

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзовет с китайского рынка 1621 автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении, отвечающем за работу люка на крыше, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Эта кампания затрагивает 1501 автомобиль C-Class и GLC SUV, выпущенные с 19 апреля по 7 сентября этого года, а также 120 импортированных в страну машин GLC SUV, произведенных с 26 июля по 22 сентября.
Ошибка в программном обеспечении приводит к тому, что при уменьшении температуры воздуха ниже 10 градусов Цельсия функция защиты от защемления может срабатывать с силой, превышающей максимально допустимый показатель. Это создает угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".
В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»