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Бизнес и законодательство 11.12.2018 14:28

Азербайджан возобновил экспорт шерсти в Россию

Азербайджан возобновил экспорт шерсти в Россию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

«Отправку партии шерсти объемом 60 тонн осуществил предприниматель Закатальского района Алигусейн Ширинли. Покупатель данной экспортной партии был найден посредством портала Azexport.az», - отметили в Центре.

В Центре подчеркнули, что несмотря на то что в последние годы производство шерсти в Азербайджане увеличилось, с экспортом этой продукции до сих пор имеются определенные проблемы.

«Портал Azexport.az может внести свой вклад в увеличение экспорта шерсти и расширении его географии. К тому же официальные цифры показывают, что за последние 10 лет экспорт шерсти в Россию не осуществлялся», – отметили в Центре.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ШЕРСТЬ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]