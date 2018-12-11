Азербайджан возобновил экспорт шерсти в Россию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

«Отправку партии шерсти объемом 60 тонн осуществил предприниматель Закатальского района Алигусейн Ширинли. Покупатель данной экспортной партии был найден посредством портала Azexport.az», - отметили в Центре.

В Центре подчеркнули, что несмотря на то что в последние годы производство шерсти в Азербайджане увеличилось, с экспортом этой продукции до сих пор имеются определенные проблемы.

«Портал Azexport.az может внести свой вклад в увеличение экспорта шерсти и расширении его географии. К тому же официальные цифры показывают, что за последние 10 лет экспорт шерсти в Россию не осуществлялся», – отметили в Центре.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков