Азербайджан возобновил экспорт шерсти в Россию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
«Отправку партии шерсти объемом 60 тонн осуществил предприниматель Закатальского района Алигусейн Ширинли. Покупатель данной экспортной партии был найден посредством портала Azexport.az», - отметили в Центре.
В Центре подчеркнули, что несмотря на то что в последние годы производство шерсти в Азербайджане увеличилось, с экспортом этой продукции до сих пор имеются определенные проблемы.
«Портал Azexport.az может внести свой вклад в увеличение экспорта шерсти и расширении его географии. К тому же официальные цифры показывают, что за последние 10 лет экспорт шерсти в Россию не осуществлялся», – отметили в Центре.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»