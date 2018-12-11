ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года

Представители Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана и Международной организации по миграции (МОМ) обсудили в Баку новый Национальный план действий по борьбе против торговли людьми.
«Целью встречи являлось оказание поддержки, составление отзыва и предложений для правительства Азербайджана с целью подготовки нового Национального плана действий по борьбе против торговли людьми на 2019-2023гг»,- сообщает пресс-служба ГТК.
В ходе встречи, также были обсуждены направления деятельности ГТК, в том числе, пресечение таможенными органами перехода границы жертвами торговли людьми.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»