В Париже предупредили об опасности Brexit без соглашения

Министр Франции по европейским делам Натали Луазо во вторник заявила, что вариант реализации Brexit без соглашения, выработанного Брюсселем и Лондоном, является вполне возможным.
"Наша обязанность - подготовиться к (варианту - ИФ) "без сделки", потому что существует предположение: (такой исход - ИФ) не неправдоподобен", - приводят французские СМИ ее слова.
"Я очень обеспокоена. Brexit без соглашения был бы очень плохой новостью для Соединенного Королевства, и имел бы последствия и для Франции", - отметила она.
Также она напомнила, что соглашение, достигнутое в ходе переговоров ЕС и Великобритании, является единственно возможной сделкой.
Накануне британский премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.
Перенос голосования повышает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.
Во вторник Т.Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Т.Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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