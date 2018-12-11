Правительство Австралии пошло на признание Иерусалима столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
Накануне данный шаг был одобрен узким кабинетом по вопросам национальной безопасности и о вторник будет озвучен в ходе заседания правительства во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном, сообщило интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на австралийские СМИ.
При этом Канберра не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.
Австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники пояснила, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость данного шага - $200 млн.
Израильское издание отмечает, что ранее власти Индонезии требовали от Австралии отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.
На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.
О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.
Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR
Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана
Глава Генштаба РФ встретится 12 декабря в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе
Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 29 раз
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Беспрецедентный новогодний подарок от Bakcell: до 20 Гб бесплатного интернета
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»