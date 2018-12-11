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Дальнее зарубежье 11.12.2018 17:01

Правительство Австралии пошло на признание Иерусалима столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Накануне данный шаг был одобрен узким кабинетом по вопросам национальной безопасности и о вторник будет озвучен в ходе заседания правительства во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном, сообщило интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на австралийские СМИ.

При этом Канберра не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.

Австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники пояснила, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость данного шага - $200 млн.

Израильское издание отмечает, что ранее власти Индонезии требовали от Австралии отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]