Правительство Австралии пошло на признание Иерусалима столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Накануне данный шаг был одобрен узким кабинетом по вопросам национальной безопасности и о вторник будет озвучен в ходе заседания правительства во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном, сообщило интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на австралийские СМИ.

При этом Канберра не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.

Австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники пояснила, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость данного шага - $200 млн.

Израильское издание отмечает, что ранее власти Индонезии требовали от Австралии отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.