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ТЭК 11.12.2018 15:00

АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует в 2019 году провести профилактические работы на двух платформах на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь компании Тамам Баятлы.

"В следующем году мы планируем осуществить профилактические работы на платформах «Центральный Азери» и «Западный Чираг». На время проведения профилактики добыча с указанных платформ будет остановлена", - отметила Т.Баятлы.

Она подчеркнула, что сроки проведения профилактических работ будут еще уточнены.

По данным компании, традиционно срок профилактических работ на платформах занимает 15 дней.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и боководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

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Тэги: АМОК, АМОК, АМОК, ПЛАТФОРМЫ, ПЛАТФОРМЫ, ПЛАТФОРМЫ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ПРОФИЛАКТИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]