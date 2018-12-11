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11.12.2018 15:10

Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show

Глава Представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас дал видео-интервью ток-шоу TellMann.

В интервью Посол рассказывает о прогрессе в двусторонних отношениях между Азербайджана и ЕС, реализуемых важных проектах в различных сферах. Дипломат уделяет особую роль применению европейского опыта и новых технологий в развитии регионов Азербайджана.

Касаясь культурной сферы, Кестутис Янкаускас рассказывает О фестивале "Фантазия", посвященном Году культурного наследия в Европе и важности сохранения памятников архитектуры. Дипломат подробно рассказывает о совместных проектах с Министерством образования в Азербайджане, о своём отношении к учебным программам средних специализированных учебных заведений и ВУЗов.

Глава Представительства Европейского Союза обсуждает тему государственного медицинского страхования, пилотных проектов, реализуемых в Мингячевире, Агдаше и Евлахе.

Кестутис Янкаускас рассказывает о том, в какие тяжелые времена начал свою деятельность в МИД Литвы, а также делится приятными воспоминаниями о своём пребывании в Грузии, где возглавлял Миссию наблюдателей ЕС.

В ходе интервью Глава Представительства Европейского Союза дает оценку событиям, происходящим в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана и региона в целом, в том числе и вопросам, посвященным разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Особое место в интервью уделяется туристически привлекательным регионам и национальной кухне Азербайджана.

Видео-интервью доступно по ссылке: www.TELLMANN.show

Автором и руководителем ток-шоу TellMann является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Ток-шоу TELLMAN является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.

Творческий коллектив ток-шоу TellMann приглашает к сотрудничеству компании и организации, желающие принять участие в данном проекте в качестве спонсоров, партнеров или рекламодателей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]