Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show

Глава Представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас дал видео-интервью ток-шоу TellMann.
В интервью Посол рассказывает о прогрессе в двусторонних отношениях между Азербайджана и ЕС, реализуемых важных проектах в различных сферах. Дипломат уделяет особую роль применению европейского опыта и новых технологий в развитии регионов Азербайджана.
Касаясь культурной сферы, Кестутис Янкаускас рассказывает О фестивале "Фантазия", посвященном Году культурного наследия в Европе и важности сохранения памятников архитектуры. Дипломат подробно рассказывает о совместных проектах с Министерством образования в Азербайджане, о своём отношении к учебным программам средних специализированных учебных заведений и ВУЗов.
Глава Представительства Европейского Союза обсуждает тему государственного медицинского страхования, пилотных проектов, реализуемых в Мингячевире, Агдаше и Евлахе.
Кестутис Янкаускас рассказывает о том, в какие тяжелые времена начал свою деятельность в МИД Литвы, а также делится приятными воспоминаниями о своём пребывании в Грузии, где возглавлял Миссию наблюдателей ЕС.
В ходе интервью Глава Представительства Европейского Союза дает оценку событиям, происходящим в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана и региона в целом, в том числе и вопросам, посвященным разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Особое место в интервью уделяется туристически привлекательным регионам и национальной кухне Азербайджана.
Видео-интервью доступно по ссылке: www.TELLMANN.show
Автором и руководителем ток-шоу TellMann является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Ток-шоу TELLMAN является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.
Творческий коллектив ток-шоу TellMann приглашает к сотрудничеству компании и организации, желающие принять участие в данном проекте в качестве спонсоров, партнеров или рекламодателей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»