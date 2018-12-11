Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-ноябре 2018 года обслужил 4,1 млн пассажиров, что на 9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За отчетный период на долю AZAL пришлось 1 млн 756 тыс. тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) – 411 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

В январе-ноябре 2018 года на международных рейсах перевезено 3,54 млн пассажиров (86% от пассажиропотока). От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 34%, Buta Airways – 11,6%.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает более 30 авиакомпаний по свыше 40 направлениям. В десятке самых популярных в октябре международных направлений – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа,Тегеран, Багдад, Тбилиси, Доха Тель-Авив. По этим направлениям в этот период полеты совершили 196 тыс. пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку в ноябре, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, SCAT, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 118 тыс. пассажиров

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2017 году бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов.

Н.Аббасова