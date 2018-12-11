Пашинян продолжит метаться из стороны в сторону в поисках своего курса – израильский политолог

Победа политического блока Николы Пашиняна «Мой шаг» на внеочередных парламентских выборах в Армении была прогнозируема, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» израильский политолог Юрий Бочаров.

«В принципе, было ожидаемо, что на этих выборах политический блок Пашиняна «Мой шаг» наберет максимальное число голосов. Ведь эйфория армянской бархатной революции все еще витала в воздухе, именно поэтому Пашинян так спешил с внеочередными выборами. А проигрыш бывших парламентских лидеров, скорее всего, говорит о том, что «капитал» и «бизнес» очень верно оценил ситуацию и побежал на поклон к новому лидеру», - подчеркнул эксперт.

По его словам, Н.Пашинян сегодня, теоретически, обладает абсолютной властью в стране.

«Вопрос лишь в том, кто из его блока стал депутатом? Вернее, как и откуда эти люди попали в его список и на сколько он может управлять ими. Ведь если это, так сказать, выходцы из народа, то есть революционеры, значит у них есть и принципы, и собственное виденье будущего Армении, и управлять такими людьми сложно. Если же это его ставленники, то мы видим рождение нового абсолютного лидера. Вопрос лишь в том, кем он станет завтра – Манделой или Пол Потом, - сказал Ю.Бочаров.

Политолог затронул тему, связанную с дальнейшей судьбой экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. «Нельзя забывать, что парламент - это лишь верхушка власти, а под ним: министерства, ведомства, суд, прокуратура, городские и районные власти. Все это было выстроено бывшими правителями страны под себя. Все это необходимо ломать, говоря по-военному, надо «зачистить» площадку под себя. И если Пашинян действительно настроен на реформы, то он просто будет вынужден вырвать все эти сорняки», - подчеркнул он.

Главная загвоздка, по мнению эксперта, заключается в том, позволят ли Пашиняну это сделать?. «Слишком уж много чуждых ему людей во власти и слишком много армянского, да и не только армянского бизнеса во власти», - считает Ю.Бочаров.

Говоря о том, какого внешнеполитического курса будет придерживаться новое руководство Армении, политолог отметил, что «имея сегодня абсолютное большинство в парламенте, а также Конституцию, слепленную в свое время Саргсяном под должность премьер-министра, Пашинян получает, практически, абсолютную власть в республике».

«И вот тут возникает новая ситуация. Захочет ли он расплачиваться по «долгам» с теми, кто привел его к власти, или, получив абсолютную власть, решит играть самостоятельно. Думаю, что на первом этапе окрыленный победой Пашинян захочет выйти из-под опеки «старших» товарищей и попытается начать самостоятельную игру. При этом стоит учитывать, что именно из-за географической изоляции Армении трудно представить абсолютно прозападный курс, поэтому «дружба» с Москвой, скорее всего, станет преобладающим вектором в политике. Но это явно не устроит его спонсоров, и поэтому мы еще не раз увидим метание Пашиняна из стороны в сторону и его заявления, противоречащие друг другу», - резюмировал Ю.Бочаров.

Р.Бабаев