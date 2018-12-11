Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января

Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил во вторник британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй.
Накануне Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit.
Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.
Во вторник Т.Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Т.Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»