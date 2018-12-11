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Дальнее зарубежье 11.12.2018 16:16

Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января

Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил во вторник британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй.

Накануне Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit.

Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Во вторник Т.Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Т.Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]