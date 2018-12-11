В британском парламенте рекомендовали Мэй уйти в отставку в случае недоверия палаты общин

Один из комитетов парламента Великобритании подготовил рекомендации, в которых содержится упоминание о том, что премьеру Терезе Мэй придется уйти в отставку, если она не переживет голосования о доверии в палате общин, сообщает во вторник газета "Индепендент".
"Т.Мэй должна уйти с поста (премьера Британии - ИФ) после того, как ей выскажут недоверие в палате общин, и дать рекомендации относительно преемника", - говорится в заключениях комитета.
В свою очередь, британский парламентарий Бернард Дженкин сказал, что голосование о доверии премьеру является основой демократического строя в стране.
"Мы должны ясно дать понять и парламентариям, и общественности, что именно ожидать, если палата общин вынесет недоверие правительству", - добавил он.
Накануне британский премьер Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. СМИ сообщали, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это привело бы к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»