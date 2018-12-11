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Наука и образование 11.12.2018 17:19

Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"

Создаваемый в России транспортный пилотируемый корабль "Федерация" будет способен летать в космос до десяти раз, сообщил журналистам начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации "Энергия" Марк Серов на форуме профессиональной ориентации "Проектория" в Ярославле.

"Мы сейчас создаем транспортные системы для полетов на высокие околоземные и окололунные орбиты со второй космической скоростью. Это корабль "Федерация", ракета-носитель "Иртыш" ("Союз-5" - ИФ). Будет создаваться ракета сверхтяжелого класса. Это элементы той транспортной системы, которая будет доставлять и возвращать с Луны... Новый пилотируемый корабль будет многократной эксплуатации до десяти раз. Эскизный проект выпущен, ведутся работы по созданию", - отметил М.Серов.

В форуме "Проектория" принимают участие 500 детей и 150 педагогов со всей России. Мероприятие проводится ежегодно в Ярославской области по распоряжению президента РФ.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", получившую название "Иртыш", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, КОРАБЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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