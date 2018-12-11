Мэй прибыла в Берлин на переговоры с Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.
Т.Мэй прибыла в Берлин с незначительным опозданием, у входа в здание ведомства федерального канцлера ее встретила Ангела Меркель. В настоящее время, как ожидается, переговоры уже начались.
Пресс-конференции по итогам беседы не запланировано.
В понедельник британский премьер Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.
Перенос голосования повышает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»