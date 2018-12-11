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Дальнее зарубежье 11.12.2018 17:27

Мэй прибыла в Берлин на переговоры с Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Т.Мэй прибыла в Берлин с незначительным опозданием, у входа в здание ведомства федерального канцлера ее встретила Ангела Меркель. В настоящее время, как ожидается, переговоры уже начались.

Пресс-конференции по итогам беседы не запланировано.

В понедельник британский премьер Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.

Перенос голосования повышает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, БЕРЛИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]