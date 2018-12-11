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Регион 11.12.2018 18:35

Бывший офицер ЧФ получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Северо-Кавказский окружной военный вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко по делу о государственной измене, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Признать Л.Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", - сказал судья.

После оглашения приговора адвокат Каспар Келофян заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

"Да, мы собираемся подать апелляцию на приговор", - сказал защитник.

Ранее в ходе прений гособвинитель просил для подсудимого 15 лет лишения свободы, адвокат - признать подзащитного невиновным.

Пресс-секретарь суда Алена Катькало сообщила агентству, что по версии следствия, в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Л.Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы - ИФ) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

"В судебном заседании подсудимый Л.Пархоменко виновным себя в государственной измене не признал, отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну", - добавила А.Катькало.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Л.Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

Л.Пархоменко предъявлено обвинение по ст.275 УК РФ (государственная измена).

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ГОСИЗМЕНА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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