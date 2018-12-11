Бывший офицер ЧФ получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Северо-Кавказский окружной военный вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко по делу о государственной измене, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.
"Признать Л.Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", - сказал судья.
После оглашения приговора адвокат Каспар Келофян заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.
"Да, мы собираемся подать апелляцию на приговор", - сказал защитник.
Ранее в ходе прений гособвинитель просил для подсудимого 15 лет лишения свободы, адвокат - признать подзащитного невиновным.
Пресс-секретарь суда Алена Катькало сообщила агентству, что по версии следствия, в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Л.Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы - ИФ) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.
"В судебном заседании подсудимый Л.Пархоменко виновным себя в государственной измене не признал, отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну", - добавила А.Катькало.
В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Л.Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
Л.Пархоменко предъявлено обвинение по ст.275 УК РФ (государственная измена).
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