Во время перелета двух стратегических ракетоносцев ВКС РФ в Венесуэлу был задействован еще один Ту-160

Помимо двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ, совершавших в понедельник перелет в Венесуэлу, над Атлантикой также выполнял задание еще один такой же российский ракетоносец, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, третий Ту-160 с бортовым номером RF-94108, несущий имя "Владимир Судец", встав в круг на полпути в Венесуэлу над Атлантикой, выполнял функции самолета-ретранслятора.

Тем временем перелет в Венесуэлу совершали два стратегических бомбардировщика ВКС РФ с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 и именами "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" соответственно.

Как сообщили в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ, два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские военные заявили, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. км.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей", - сообщили в Минобороны РФ.

На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.

На прошлой неделе Россию посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В сентябре 2008 года и октябре-ноябре 2013 года в Венесуэлу также летали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Тогда они провели учения над международными водами вблизи побережья Венесуэлы.