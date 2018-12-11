Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9326 RUR   0.0255 GBR   2.1384 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 13 Дек 11° 14 Дек 10°

Регион 11.12.2018 17:50

Во время перелета двух стратегических ракетоносцев ВКС РФ в Венесуэлу был задействован еще один Ту-160

Помимо двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ, совершавших в понедельник перелет в Венесуэлу, над Атлантикой также выполнял задание еще один такой же российский ракетоносец, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, третий Ту-160 с бортовым номером RF-94108, несущий имя "Владимир Судец", встав в круг на полпути в Венесуэлу над Атлантикой, выполнял функции самолета-ретранслятора.

Тем временем перелет в Венесуэлу совершали два стратегических бомбардировщика ВКС РФ с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 и именами "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" соответственно.

Как сообщили в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ, два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские военные заявили, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. км.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей", - сообщили в Минобороны РФ.

На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.

На прошлой неделе Россию посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В сентябре 2008 года и октябре-ноябре 2013 года в Венесуэлу также летали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Тогда они провели учения над международными водами вблизи побережья Венесуэлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВКС, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ВЕНЕСУЭЛА


Похожие новости


Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев в 2018 г войдут в состав дальней авиации ВКС - Минобороны РФ Авиагруппа ВКС за двое суток нанесла удары по 472 объектам боевиков в Сирии - Минобороны РФ ВКС РФ за два дня выполнили в Сирии 107 боевых вылетов, уничтожены 289 объектов террористов - Конашенков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]