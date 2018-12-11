Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ

Министерство культуры Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на проведение текущего и капитального ремонта.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало с ООО «İnpeks.N» два контракта на общую сумму 2 млн 301,827 тыс. манатов.
Первый контракт на сумму 393,347 тыс. манатов предусматривает выполнение текущих ремонтных работ.
Второй контракт на сумму 1 млн 908,479 тыс. манатов включает выполнение капитальных ремонтных работ.
Б.Рустамбеков
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Правительство Австралии пошло на признание Иерусалима столицей Израиля
В Париже предупредили об опасности Brexit без соглашения
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»