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Инфраструктура и тендеры 11.12.2018 16:38

Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ

Министерство культуры Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на проведение текущего и капитального ремонта.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало с ООО «İnpeks.N» два контракта на общую сумму 2 млн 301,827 тыс. манатов.

Первый контракт на сумму 393,347 тыс. манатов предусматривает выполнение текущих ремонтных работ.

Второй контракт на сумму 1 млн 908,479 тыс. манатов включает выполнение капитальных ремонтных работ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНКУЛЬТУРЫ, РЕМОНТ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]