Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ

Министерство культуры Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на проведение текущего и капитального ремонта.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало с ООО «İnpeks.N» два контракта на общую сумму 2 млн 301,827 тыс. манатов.

Первый контракт на сумму 393,347 тыс. манатов предусматривает выполнение текущих ремонтных работ.

Второй контракт на сумму 1 млн 908,479 тыс. манатов включает выполнение капитальных ремонтных работ.

Б.Рустамбеков