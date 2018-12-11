"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников

Компания S7 Space и АО "Газпром космические системы" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и запусков космических аппаратов гражданского назначения, сообщает пресс-служба компании.

"Стороны договорились развивать на взаимовыгодных условиях совместную работу по реализации ряда проектов в области создания и запуска автоматических космических аппаратов гражданского назначения", - сообщили в пресс-службе.

S7 Space планирует предоставлять для АО "Газпром космические системы" услуги по запускам космических аппаратов в рамках проектов "Морской Старт" и "Наземный старт".

"Кроме того, S7 Space заинтересовано в том, чтобы рассмотреть возможность реализации совместных проектов с АО "Газпром космические системы" с использованием сборочного производства космических аппаратов, в том числе для сборки и проведения испытаний компонентов новых (модернизированных) средств выведения", - отмечают в компании.

В ближайшее время стороны сформируют совместную рабочую группу для подготовки предложений по развитию сотрудничества. Это, как ожидают стороны, позволит более эффективно реализовать коммерческий потенциал обеих компаний и решать поставленные задачи на взаимовыгодных условиях.

В начале декабря дочерняя компания S7 - ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" - получила лицензию на создание и модернизацию ракет и других средств выведения, сообщила пресс-служба S7 Space.

"В настоящее время в компании ведется разработка коммерческой ракеты-носителя с элементами многоразового использования", - отметили в пресс-службе.

Работа ведется группой инженеров под руководством заместителя генерального директора - главного конструктора средств выведения Игоря Радугина, который с сентября работает в S7 Space. Ранее он являлся членом правления ракетно-космической корпорации "Энергия", заместителем генконструктора - главным конструктором средств выведения.

В настоящее время он занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект Sea Launch ("Морской старт").

И.Радугин являлся главным конструктором ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", на основе которой планируется создать сверхтяжелую ракету, в том числе для освоения дальнего космоса.

В июне генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов сообщил, что стоимость запуска космического аппарата с плавучей платформы "Морской старт" будет колебаться от 62 до 72 млн долларов.

"От $62 млн до $72 млн", - сказал тогда С.Сопов в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о стоимости выведения для заказчиков космического аппарата.

Он отметил, что расценки компании Илона Маска SpaceX для коммерческих заказчиков те же, а для государственных - выше, им отправка своих аппаратов обходится свыше $90 млн. Конкурировать с американцами S7 планирует за счет более коротких сроков запуска.

"Это вопрос конъюнктуры цен на рынке и, что важнее, возможности обеспечить пуск в приемлемые сроки, а не ждать годами, как у Маска", - сказал С.Сопов.

Он отметил, что ежегодно с "Морского старта" можно запускать шесть ракет, но S7 Space планирует ограничиваться четырьмя, что уже позволит выйти на окупаемость.

В апреле 2018 года РКК "Энергия" продала свои активы проекта "Морской старт" компании S7 Group.

Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Выводить на орбиту новую ракету в перспективе компания собирается с помощью двигателей РД-171М производства НПО "Энергомаш", однако глава "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил, что контракт пока не подписан.

"Собираются покупать, но контракт пока еще не подписан. Я так понимаю, потому что пока нет отчетливого понимания по тому, сколько и куда поставлять. Тот контракт, который везде анонсируется, на 12 ракет, скорее всего, будет комплектоваться двигателями старой конструкции", - сказал И.Арбузов в интервью газете "Коммерсант" 3 декабря.