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Это интересно 11.12.2018 17:00

Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи

Американский журнал "Тайм" во вторник объявил персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Номинация оглашена на странице журнала в интернете, а также в эфире утреннего шоу американского телеканала Эн-Би-Си.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента. В Саудовской Аравии был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Накануне "Тайм" распространил список из десяти претендентов на звание "Человек года". Помимо Дж.Хашкаджи, в нем фигурировали, в частности, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, американский спецпрокурор Роберт Мюллер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Обосновывая свой выбор, редакторы журнала указали на то, что В.Путин "одержал убедительную победу на выборах в марте, продлив пребывание на посту президента на шесть лет", несмотря на "российское дело о вмешательстве в выборы в США", ситуацию с отравлением Скрипалей в Британии и рост напряженности на Украине.

По мнению редакторов "Тайм", Д.Трампу, который уже в 2016 году получал звание "Человека года", в этом году удавалось маневрировать между скандалами и кризисами в США, начиная проблемами Белого дома и заканчивая торговой войной с Китаем и проблемами с мигрантами.

В 2018 году претендентом на звание "Человека года" также стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, которому, как напоминает "Тайм", удалось встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном трижды за минувший год.

Кроме того, в шорт-лист вошел спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся в США расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках этого расследования против 32 человек и трех компаний в общей сложности было предъявлено 191 обвинение.

Также редакторы журнала внесли в список американку Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, бывшую актрису и нынешнюю супругу британского принца Гарри Меган Маркл, а также американского кинорежиссера Райана Куглера за фильм "Черная пантера" о темнокожем супергерое.

Помимо этого, звание могли присудить кампании March for Our Lives (англ.: "Марш за наши жизни"), начатой после стрельбы в школе Флориды, призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, а также к разделенным на американской границе семьям мигрантов.

Начиная с 1927 года журнал определяет "Человека года", которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году.

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Тэги: США, ЖУРНАЛ, ГОД, ПЕРСОНА


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