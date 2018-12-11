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ТЭК 11.12.2018 17:03

Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 29 раз

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года импортировал 45 тыс. 990,6 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $34 млн 634,39 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре 2018 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 45 тыс. 990,6 тонн. За январь-сентябрь 2017 года импорт данной продукции в Азербайджан составил 36 тыс. 879,54 тонн на сумму $23 млн 637,64 тыс. Таким образом, в январе-сентябре 2018 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 24,7%, в стоимостном – на 46,5%», – отметили в правительстве.

При этом 27 тыс. 803,13 тыс. тонн бензина «Premium Euro-95» на $19 млн 983,6 тыс. было импортировано из России (рост в количественном выражении в 28,8 раза, в стоимостном – в 31,5 раза – ИФ), 4 тыс. 449,47 тонн на $3 млн 577,37 тыс. - из Болгарии, 13 тыс. 738 тонн на $11 млн 73,42тыс. - из Румынии.

Кроме того, в январе-сентябре 2018 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 642,06 тонн на сумму $652,07 тыс. Спад по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 41,6% в количественном выражении, рост в стоимостном выражении - на 10,8%.

Основной объем импорта бензина AI-98 за отчетный период пришелся на Беларусь (628,45 тонн на $542,77 тыс.), остальные поставки пришлись из Германии, Великобритании и Франции.

При этом, в июле-сентябре 2018 года импорт в страну бензина «Super Euro-98» не осуществлялся.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ


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