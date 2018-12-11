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Оборона 11.12.2018 17:15

Баку и Тегеран обменялись мнениями по перспективам военного сотрудничества – Минобороны Азербайджана

Тегеран поддерживает справедливую позицию Баку в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил командующий Погранвойсками Ирана генерал-майор Касем Резаи.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял во вторник в Баку К.Резаи.

«Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и его справедливую позицию по урегулированию (нагорно-карабахского – ИФ) конфликта»,- сказал К.Резаи, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Он также отметил наличие большого потенциала для сотрудничества в военной сфере между Ираном и Азербайджаном.

З.Гасанов, в свою очередь, проинформировал своего собеседника о военно-политической ситуации в регионе. «Министр отметил, что нерешенность армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта по сей день представляет угрозу региональной стабильности»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что собеседники провели всесторонний обмен мнениями по перспективам военного сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]