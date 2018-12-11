Делегация парламента Азербайджана посетит в 2019 году Мособлдуму

Делегация Милли меджлиса (парламент) Азербайджана посетит в 2019 году Московскую областную думу, сказал во вторник на брифинге председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В текущем году была проделана работа по активизации сотрудничества с международными и региональными парламентами. В планах 2019 года – визиты в думу делегаций из парламентов Азербайджанской Республики и Костромской области, наши депутаты в рамках обмена опытом и в соответствии с подписанными соглашениями посетят Финляндию», - сказал И.Брынцалов.
По его словам, в 2018 году Мособлдуму посетили с официальным визитом 22 делегации.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»