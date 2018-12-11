Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9326 RUR   0.0255 GBR   2.1384 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 13 Дек 11° 14 Дек 10°

Внутренняя политика 11.12.2018 18:34

АЖД получит 30 млн манатов на строительство ж/д Леки-Габала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» из госбюджета 30 млн манатов на строительство железной дороги Леки-Габала на севере страны.

Средства на строительство будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства будут направлены на подготовку проектно-сметной документации, выкуп земель, подпадающих под строительство желдороги и на ведение непосредственно строительных работ.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖЕЛДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Желдорога Решт-Астара будет построена за 3 года – глава МИД Ирана АЖД получит 100 млн манатов на строительство Бакинской пригородной железной дороги Иран рассчитывает к июню 2018г завершить строительство железной дороги Казвин-Решт Евросоюз призвал страны Балтии поскорее определиться со строительством скоростной железной дороги Rail Baltic АЖД планирует строительство ж/д до бакинского аэропорта Азербайджан завершил строительство ж/д от станции Астара до границы с Ираном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]