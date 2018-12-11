АЖД получит 30 млн манатов на строительство ж/д Леки-Габала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» из госбюджета 30 млн манатов на строительство железной дороги Леки-Габала на севере страны.

Средства на строительство будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства будут направлены на подготовку проектно-сметной документации, выкуп земель, подпадающих под строительство желдороги и на ведение непосредственно строительных работ.

Ф.Исазаде