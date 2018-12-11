Глава Генштаба РФ встретится 12 декабря в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 12 декабря проведет встречу с Главнокомандующим объединёнными силами в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку К.Скапаротти.

"К.Скапаротти выразил благодарность И.Алиеву за прием предстоящей встречи с В.Герасимовым",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что Баку является приемлемой площадкой проведения этой встречи и подчеркнул значимость проведения Азербайджаном подобной встречи.

"К.Скапаротти подчеркнул, что Азербайджан является надежным и активным партнером НАТО и высоко оценил вклад страны в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, подчеркнул профессионализм азербайджанских военнослужащих",- говорится в сообщении.

И.Алиев, в свою очередь, расценил, как проявление уважения и доверия, выбор Азербайджана в качестве площадки для проведения обсуждений важных вопросов, относящихся к глобальной безопасности.

"Президент отметил, что, наряду с этим, это является показателем роли и проводимой политики в обеспечении региональной безопасности, развития и стабильности",- отмечается в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и увеличил количество миротворцев и оказывает транспортную и логистическую поддержку странам, принимающим участие в операциях.

Наряду с этим, И.Алиев отметил, что Баку оказывает Кабулу поддержку на двусторонней основе, реализуемые по инициативе Азербайджана транспортные проекты открывают для Афганистана новые возможности.

Ф.Исазаде