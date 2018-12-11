Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана

Датская компания «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба министерство иностранных дел Азербайджана.

«Согласно инструкции министерства иностранных дел, посольство Азербайджана в Великобритании проверило информацию о продаже датской компанией-производителем «Ново Нордиск» лекарственных препаратов сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха и не имеет каких-либо торговых договоров, а также ее продукция не экспортируется на оккупированные территории Азербайджана.

«Компания «Ново Нордиск» в своем письме подтвердила данную информацию и подчеркнула, что уважает территориальную целостность Азербайджана и ведет деятельность в соответствии с азербайджанским законодательством и международным правом»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде