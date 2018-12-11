Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана

Датская компания «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба министерство иностранных дел Азербайджана.
«Согласно инструкции министерства иностранных дел, посольство Азербайджана в Великобритании проверило информацию о продаже датской компанией-производителем «Ново Нордиск» лекарственных препаратов сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха и не имеет каких-либо торговых договоров, а также ее продукция не экспортируется на оккупированные территории Азербайджана.
«Компания «Ново Нордиск» в своем письме подтвердила данную информацию и подчеркнула, что уважает территориальную целостность Азербайджана и ведет деятельность в соответствии с азербайджанским законодательством и международным правом»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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