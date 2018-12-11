Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9326 RUR   0.0255 GBR   2.1384 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 13 Дек 11° 14 Дек 10°

Карабахский конфликт 11.12.2018 20:07

Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана

Датская компания «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба министерство иностранных дел Азербайджана.

«Согласно инструкции министерства иностранных дел, посольство Азербайджана в Великобритании проверило информацию о продаже датской компанией-производителем «Ново Нордиск» лекарственных препаратов сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха и не имеет каких-либо торговых договоров, а также ее продукция не экспортируется на оккупированные территории Азербайджана.

«Компания «Ново Нордиск» в своем письме подтвердила данную информацию и подчеркнула, что уважает территориальную целостность Азербайджана и ведет деятельность в соответствии с азербайджанским законодательством и международным правом»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ДАНИЯ, КАРАБАХ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]