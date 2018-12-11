Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR

НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал армии Кертис Скапаротти.
Заместитель министра обороны - начальник генерального штаба вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял во вторник в Баку К.Скапаротти.
«К.Скапаротти подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана. По его словам, альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Главнокомандующий SACEUR выразил благодарность азербайджанской стороне за содействие в проведении 12 декабря встречи в Баку с начальником генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Он отметил, что Баку является надежным партнером альянса и высоко оценил участие Азербайджана в борьбе с терроризмом.
«К.Скапаротти подчеркнул значительный вклад Азербайджана в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане»,- говрится в сообщении.
Н.Садыков, в свою очередь, констатировал успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом. Он проинформировал своего собеседника о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО.
Глава азербайджанского генштаба коснулся военно-политической ситуации в регионе. Н.Садыков подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.
«Н.Садыков высоко оценил позицию НАТО по вопросу территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и выразил уверенность, что альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие по данному вопросу»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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