В ЕС будут интересоваться криминальным прошлым граждан третьих стран

Совет ЕС объявил во вторник о том, что Евросоюз вводит новые правила для улучшения обмена информацией между государствами-членами союза о судимостях граждан третьих стран.
"Мы хотим иметь союз, который лучше защищает своих граждан. Эффективный обмен информацией об уголовных судимостях граждан третьих стран поможет нам гарантировать, что кое-кто не сможет избавиться от своего преступного прошлого, просто переехав в другое государство в ЕС", - заявил по этому случаю министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Австрии Йозеф Мозер.
Он отметил, что в ЕС уже существует эффективная система такого обмена информацией по гражданам Евросоюза, однако оставалось "закрыть лазейку" и распространить систему на граждан третьих стран.
В коммюнике говорится, что участники соответствующих переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом договорились во вторник о реформировании Европейской информационной системы по уголовным делам (ECRIS), которая теперь будет включать централизованную базу данных с информацией о судимостях граждан третьих стран и лиц без гражданства (так называемая система ECRIS-TCN).
Оба института ЕС теперь должны утвердить это временное политическое соглашение.
Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR
Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана
Глава Генштаба РФ встретится 12 декабря в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе
Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 29 раз
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Беспрецедентный новогодний подарок от Bakcell: до 20 Гб бесплатного интернета
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»