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Дальнее зарубежье 11.12.2018 21:18

В ЕС будут интересоваться криминальным прошлым граждан третьих стран

Совет ЕС объявил во вторник о том, что Евросоюз вводит новые правила для улучшения обмена информацией между государствами-членами союза о судимостях граждан третьих стран.

"Мы хотим иметь союз, который лучше защищает своих граждан. Эффективный обмен информацией об уголовных судимостях граждан третьих стран поможет нам гарантировать, что кое-кто не сможет избавиться от своего преступного прошлого, просто переехав в другое государство в ЕС", - заявил по этому случаю министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Австрии Йозеф Мозер.

Он отметил, что в ЕС уже существует эффективная система такого обмена информацией по гражданам Евросоюза, однако оставалось "закрыть лазейку" и распространить систему на граждан третьих стран.

В коммюнике говорится, что участники соответствующих переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом договорились во вторник о реформировании Европейской информационной системы по уголовным делам (ECRIS), которая теперь будет включать централизованную базу данных с информацией о судимостях граждан третьих стран и лиц без гражданства (так называемая система ECRIS-TCN).

Оба института ЕС теперь должны утвердить это временное политическое соглашение.

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Тэги: ЕС, ИНОСТРАНЦЫ, СУДИМОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]