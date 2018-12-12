Суд обязал Сторми Дэниелс выплатить президенту США $293 тыс. за судебные издержки

Федеральный судья во вторник обязал порноактрису Стоми Дэниэлс оплатить президенту США Дональду Трампу судебные издержки в $292 тыс. и еще одну тысячу штрафа в связи с ее отклоненным иском о клевете, сообщает телеканал "Си-эн-би-си".

"Данное решение суда, наряду с предыдущим постановлением суда об отклонении дела Сторми Дэниелс о диффамации против президента, вместе составляют полную победу президента и полное поражение Сторми Дэниелс в этом деле", - заявил телеканалу адвокат Д.Трампа Чарльз Хардер.

Как отмечается, обозначенная судом сумма значительно меньше $800 тыс., которые адвокат Д.Трампа запросил в начале месяца.

Между тем, адвокат С.Дэниелс Майкл Авенатти сообщил телеканалу, что его клиентке не придется платить Д.Трампу.

"Сторми никогда не придется платить ни копейки, потому что они должны ей более $1 млн в виде гонораров адвоката и расходов по основному делу о неразглашении, особенно в свете признания Коэна виновным в уголовном преступлении", - заявил он.

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе и С.Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

В марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Д.Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.

Впоследствии С.Дэниелс распространила портрет человека, который, вероятно, угрожал ей. В свою очередь, Д.Трамп опубликовал его у себя в Twitter с подписью "картинка, которую сделали годы спустя про несуществующего человека". В ответ на это С.Дэниелс подала иск о клевете, который был отклонен судом.