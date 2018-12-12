Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси

Человек, открывший стрельбу в центре Страсбурга, сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси, сообщает в среду радиостанция "Франс энфо".

По данным следователей, после инцидента вооружённый мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и даёт показания полиции. По словам этого человека, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 4 человека и ещё несколько ранены.