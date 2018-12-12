Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси

Человек, открывший стрельбу в центре Страсбурга, сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси, сообщает в среду радиостанция "Франс энфо".
По данным следователей, после инцидента вооружённый мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и даёт показания полиции. По словам этого человека, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 4 человека и ещё несколько ранены.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»