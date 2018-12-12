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Дальнее зарубежье 12.12.2018 09:14

Здание на территории кампуса Facebook в американском штате Калифорния эвакуировано из-за угрозы взрыва - телеканал

Здание на территории кампуса Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния) было эвакуировано из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал "Эн-Би-Си".

По данным полиции, сообщение о бомбе поступило в криминальное подразделение Департамента полиции Нью-Йорка, которое, в свою очередь, уведомило местные власти.

Согласно сообщению, взрыв угрожает зданию 200 на улице Jefferson Drive. На место прибыли саперы.

Телеканал "Эн-Би-Си"отмечает, что на территории кампуса находятся несколько патрульных машин полиции.

Другие подробности пока неизвестны.

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Тэги: США, FACEBOOK, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]