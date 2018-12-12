Здание на территории кампуса Facebook в американском штате Калифорния эвакуировано из-за угрозы взрыва - телеканал

Здание на территории кампуса Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния) было эвакуировано из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал "Эн-Би-Си".

По данным полиции, сообщение о бомбе поступило в криминальное подразделение Департамента полиции Нью-Йорка, которое, в свою очередь, уведомило местные власти.

Согласно сообщению, взрыв угрожает зданию 200 на улице Jefferson Drive. На место прибыли саперы.

Телеканал "Эн-Би-Си"отмечает, что на территории кампуса находятся несколько патрульных машин полиции.

Другие подробности пока неизвестны.