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12.12.2018 09:15

В Баку представили книгу молодого писателя Тимура Азисова


10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку была представлена дебютная книга начинающего писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

Молодой писатель рассказал, что роман в жанре фэнтези он писал два года, и помимо книги в скором времени ожидается выход компьютерной игры, с демонстрационной версией которой он пригласил ознакомиться тут же всем желающим.

С выходом в свет первой книги Тимура Азисова поздравили заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, директор компании «AzDimension» Фарид Хагверди и редактор информационного портала «InCity» Эмин Рамазанов.

Гостями презентации также стали участники проекта «Послы русского языка» - студенты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Казанского (Приволжского) федерального университета. Они находятся в Азербайджане в очередной экспедиции, которая проходит с 8 по 16 декабря.

Вела мероприятие учащаяся школы № 8 города Баку, актриса детского театра-студии «Гюнай» Сертаб Салманлы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]