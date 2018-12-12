В Баку представили книгу молодого писателя Тимура Азисова





10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку была представлена дебютная книга начинающего писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

Молодой писатель рассказал, что роман в жанре фэнтези он писал два года, и помимо книги в скором времени ожидается выход компьютерной игры, с демонстрационной версией которой он пригласил ознакомиться тут же всем желающим.

С выходом в свет первой книги Тимура Азисова поздравили заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, директор компании «AzDimension» Фарид Хагверди и редактор информационного портала «InCity» Эмин Рамазанов.

Гостями презентации также стали участники проекта «Послы русского языка» - студенты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Казанского (Приволжского) федерального университета. Они находятся в Азербайджане в очередной экспедиции, которая проходит с 8 по 16 декабря.

Вела мероприятие учащаяся школы № 8 города Баку, актриса детского театра-студии «Гюнай» Сертаб Салманлы.