В Баку представили книгу молодого писателя Тимура Азисова

10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку была представлена дебютная книга начинающего писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».
Молодой писатель рассказал, что роман в жанре фэнтези он писал два года, и помимо книги в скором времени ожидается выход компьютерной игры, с демонстрационной версией которой он пригласил ознакомиться тут же всем желающим.
С выходом в свет первой книги Тимура Азисова поздравили заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, директор компании «AzDimension» Фарид Хагверди и редактор информационного портала «InCity» Эмин Рамазанов.
Гостями презентации также стали участники проекта «Послы русского языка» - студенты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Казанского (Приволжского) федерального университета. Они находятся в Азербайджане в очередной экспедиции, которая проходит с 8 по 16 декабря.
Вела мероприятие учащаяся школы № 8 города Баку, актриса детского театра-студии «Гюнай» Сертаб Салманлы.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR
Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана
Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель
Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Директор ЦРУ выступит перед лидерами Палаты представителей с информацией по делу Хашкаджи
Во Франции после стрельбы в Страсбурге вводятся экстренные меры против терроризма - глава МВД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»