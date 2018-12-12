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Регион 12.12.2018 09:18

Помпео будет присутствовать и выступит на заседании СБ ООН по Ирану - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Нью-Йорк для участия в среду в заседании Совбеза ООН по Ирану, сообщил американский госдепартамент.

"В ходе заседания Совета безопасности госсекретарь Помпео подчеркнет непоколебимую решимость администрации противостоять угрозам иранского режима международному миру и безопасности посредством продолжения разработки и распространения баллистических ракет вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Ранее США уже обвиняли Тегеран в том, что разработка Ираном баллистических ракет противоречит одобренному СБ ООН Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, из которого решением президента Дональда Трампа Соединенные Штаты уже вышли.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]