Помпео будет присутствовать и выступит на заседании СБ ООН по Ирану - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Нью-Йорк для участия в среду в заседании Совбеза ООН по Ирану, сообщил американский госдепартамент.
"В ходе заседания Совета безопасности госсекретарь Помпео подчеркнет непоколебимую решимость администрации противостоять угрозам иранского режима международному миру и безопасности посредством продолжения разработки и распространения баллистических ракет вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".
Ранее США уже обвиняли Тегеран в том, что разработка Ираном баллистических ракет противоречит одобренному СБ ООН Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, из которого решением президента Дональда Трампа Соединенные Штаты уже вышли.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR
Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана
Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель
Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку представили книгу молодого писателя Тимура Азисова
Беспрецедентный новогодний подарок от Bakcell: до 20 Гб бесплатного интернета
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»