Помпео будет присутствовать и выступит на заседании СБ ООН по Ирану - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Нью-Йорк для участия в среду в заседании Совбеза ООН по Ирану, сообщил американский госдепартамент.

"В ходе заседания Совета безопасности госсекретарь Помпео подчеркнет непоколебимую решимость администрации противостоять угрозам иранского режима международному миру и безопасности посредством продолжения разработки и распространения баллистических ракет вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Ранее США уже обвиняли Тегеран в том, что разработка Ираном баллистических ракет противоречит одобренному СБ ООН Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, из которого решением президента Дональда Трампа Соединенные Штаты уже вышли.