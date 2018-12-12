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ТЭК 12.12.2018 09:30

Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подорожали на $0,64 (1,06%) - до $60,84 за баррель. На торгах во вторник их цена повысилась на $0,23 (0,38%) и составляла на закрытие $60,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,61 (1,18%) - до $52,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,65 (1,27%), завершив торги на отметке $51,65 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Дополнительную поддержку рынку оказала новость о том, что Китай готов сократить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Эта мера может стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

"В целом наблюдается восстановление аппетита к риску на сигналах прогресса в переговорах США и Китая, и это скажется на ценах на нефть", - заявил старший стратег сырьевого рынка ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]