Турист из Таиланда стал жертвой стрелка в Страсбурге

В ходе стрельбы, устроенной во французском Страсбурге, погиб таиландский подданный, сообщило посольство Таиланда в Париже в среду.
Им оказался 45-летний турист Анупонг Суебсаман, который приехал во Францию в отпуск вместе с супругой.
Женщина не пострадала, посольство оказывает ей необходимую помощь.
Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.
"Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал он.
Министр проинформировал журналистов, что после стрельбы власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности.
"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции.
Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.
Поиск стрелка, бежавшего с места преступления на захваченном такси, продолжается.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Североатлантический альянс поддерживает территориальную целостность Азербайджана - главнокомандующий SACEUR
Датская Ново Нордиск не имеет торговых соглашений с сепаратистами Карабаха – МИД Азербайджана
Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель
Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку представили книгу молодого писателя Тимура Азисова
Беспрецедентный новогодний подарок от Bakcell: до 20 Гб бесплатного интернета
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»