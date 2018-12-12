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Дальнее зарубежье 12.12.2018 09:31

Турист из Таиланда стал жертвой стрелка в Страсбурге

В ходе стрельбы, устроенной во французском Страсбурге, погиб таиландский подданный, сообщило посольство Таиланда в Париже в среду.

Им оказался 45-летний турист Анупонг Суебсаман, который приехал во Францию в отпуск вместе с супругой.

Женщина не пострадала, посольство оказывает ей необходимую помощь.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

"Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал он.

Министр проинформировал журналистов, что после стрельбы власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции.

Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

Поиск стрелка, бежавшего с места преступления на захваченном такси, продолжается.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТРАСБУРГ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]