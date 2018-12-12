Генсек НАТО осудил нападение в Страсбурге

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выступил с осуждением нападения в Страсбурге, назвав его бессмысленным.

"Я решительно осуждаю бессмысленную атаку в Страсбурге. Мои мысли с семьями и друзьями погибших и пострадавших. Мы едины с Францией в защите наших ценностей и открытого общества", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Поиск стрелка, бежавшего с места преступления, продолжается.