Генсек НАТО осудил нападение в Страсбурге

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выступил с осуждением нападения в Страсбурге, назвав его бессмысленным.
"Я решительно осуждаю бессмысленную атаку в Страсбурге. Мои мысли с семьями и друзьями погибших и пострадавших. Мы едины с Францией в защите наших ценностей и открытого общества", - написал он в Twitter.
Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.
Поиск стрелка, бежавшего с места преступления, продолжается.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»