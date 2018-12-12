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СНГ 12.12.2018 12:43

Еще один участник банды Басаева задержан в Ставропольском крае - ФСБ

Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, который доставлен в орган предварительного следствия", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Ш.Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ).

По ее словам, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время, следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ш.Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, БАСАЕВ/БАНДА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]