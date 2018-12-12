Еще один участник банды Басаева задержан в Ставропольском крае - ФСБ

Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, который доставлен в орган предварительного следствия", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Ш.Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ).

По ее словам, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время, следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ш.Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.