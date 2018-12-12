Майкл Флинн попросил суд не сажать его в тюрьму

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн попросил федерального судью не приговаривать его к тюремному заключению, сообщает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

В документе, предоставленном на рассмотрение суда, М.Флинн заявляет, что его сотрудничество в рамках расследования спецпрокурора США не было "нежеланным или несвоевременным".

Вместо тюремного заключения М.Флинн предлагает суд приговорить его к одному году условного срока и 200 часам общественных работ, отмечает издание "Хилл".

Ранее М.Флинн дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который впоследствии заявил суду, что М.Флинн оказал следствию "значительную помощь". Р.Мюллер также заявил, что М.Флинн не должен отбывать тюремный срок, отмечает Си-Эн-Эн.

М.Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования предполагаемых попыток РФ повлиять на выборы в США 2016 года. Как сообщалось, в вину М.Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря М.Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний.