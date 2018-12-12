Китайские хакеры причастны к утечке данных 500 млн клиентов группы Marriott - NYT

Китайские хакеры стоят за кибератакой, которая привела к утечке персональных данных 500 млн человек, останавливавшихся в гостиницах группы Marriott International Inc. по всему миру, пишет The New York Times.
В статье утверждается, что эта акция является частью масштабных усилий Китая по сбору разведданных в США, которые также затронули компании в сфере медицинского страхования и организации, хранящие сведения о допуске американцев к государственной тайне.
По данным источников NYT, хакеры работали на китайское министерство государственной безопасности.
В конце ноября Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.
Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.
При этом компания предложила оплатить замену паспортов пострадавших от кибератаки.
Не исключено, что данные могли находиться у хакеров с 2014 года.
Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.
Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.
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