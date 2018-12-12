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Дальнее зарубежье 12.12.2018 13:46

Депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Мэй

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду вечером проведут голосование о доверии британскому премьер-министру Терезе Мэй, говорится в пресс-релизе главы комитета 1922 Грэма Брэйди.

"Голоса подсчитают немедленно после (голосования - ИФ), и (результаты - ИФ) будут объявлены как можно скорее вечером", - отмечается в пресс-релизе.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00 - 24:00 ).

Г.Брэйди при этом напомнил, что необходимые для этого голосования письма от 15% членов Консервативной партии в парламенте были собраны ранее.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что, если исход голосования решится в пользу Т.Мэй, то ее партийное лидерство нельзя будет оспаривать в течение следующего года.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Г.Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов - это 48 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, ДОВЕРИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]