Депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Мэй

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду вечером проведут голосование о доверии британскому премьер-министру Терезе Мэй, говорится в пресс-релизе главы комитета 1922 Грэма Брэйди.
"Голоса подсчитают немедленно после (голосования - ИФ), и (результаты - ИФ) будут объявлены как можно скорее вечером", - отмечается в пресс-релизе.
Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00 - 24:00 ).
Г.Брэйди при этом напомнил, что необходимые для этого голосования письма от 15% членов Консервативной партии в парламенте были собраны ранее.
Западные СМИ в свою очередь отмечают, что, если исход голосования решится в пользу Т.Мэй, то ее партийное лидерство нельзя будет оспаривать в течение следующего года.
Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Г.Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов - это 48 человек.
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