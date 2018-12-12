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Регион 12.12.2018 12:36

Начальник охраны экс-президента Армении Саргсяна оставлен под арестом

Суд общей юрисдикции Еревана отказался освободить под залог бывшего первого замначальника Службы госохраны, главу охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна.

"В качестве залога была предложена сумма в размере 5 млн драмов ($10,3 тыс). Суд отказался применить залог. Сегодня будет обсуждено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста В.Казаряна", - сказал журналистам его адвокат Армен Арутюнян.

Ранее Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело в отношении В.Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах".

Как сообщает пресс-служба ССС, В.Казарян и Р.Бегларян, фактически руководя финансовыми доходами клуба-ресторана "Янс", с 2013 года по май 2018 года уклонились от выплаты 771 млн драмов ($1 млн 590 тыс) налогов.

В ноябре Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики, выступавшей против освобождения под залог В.Казаряна, который обвиняется также в незаконном обогащении.

В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).

В.Казарян был арестован в конце июня.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, ОХРАННИК, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]