Начальник охраны экс-президента Армении Саргсяна оставлен под арестом

Суд общей юрисдикции Еревана отказался освободить под залог бывшего первого замначальника Службы госохраны, главу охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна.

"В качестве залога была предложена сумма в размере 5 млн драмов ($10,3 тыс). Суд отказался применить залог. Сегодня будет обсуждено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста В.Казаряна", - сказал журналистам его адвокат Армен Арутюнян.

Ранее Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело в отношении В.Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах".

Как сообщает пресс-служба ССС, В.Казарян и Р.Бегларян, фактически руководя финансовыми доходами клуба-ресторана "Янс", с 2013 года по май 2018 года уклонились от выплаты 771 млн драмов ($1 млн 590 тыс) налогов.

В ноябре Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики, выступавшей против освобождения под залог В.Казаряна, который обвиняется также в незаконном обогащении.

В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).

В.Казарян был арестован в конце июня.